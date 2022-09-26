Упавшего с моста через Кольский залив в Мурманске мужчину нашли мертвым

Мужчина упал с моста 21 сентября. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Вечером 21 сентября с моста через Кольский залив в Мурманске упал мужчина. Тогда же началась поисковая операция, которая прерывалась на время прилива. В первые сутки спасатели смогли найти вещи и документы северянина, но его тело обнаружили только на этой неделе.

- Следственным отделом по городу Мурманск СУ СК РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины с признаками утопления в прибрежной зоне у дома 111 на улице Подгорная в Мурманске, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Известно, что погибшему был 31 год.

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