Житель Мурманска ночью устроил дебош в ресторане

За мелкое хулиганство в отношении дебошира составили протокол об административном правонарушении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью в Мурманске задержали мужчину, который устроил дебош в ресторане на проспекте Ленина. На месте происшествия работали сотрудники Росгвардии.

- Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы выяснили, что молодой человек начал оскорблять персонал заведения, выражался нецензурной бранью, без причины хамил и провоцировал скандал. На замечания он не реагировал и уйти отказывался. Администратор нажала на тревожную кнопку, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.

27-летнего мурманчанина, оказавшего сопротивление, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. За мелкое хулиганство в отношении дебошира составили протокол об административном правонарушении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru