В Мурманске управляющую компанию через суд обязали провести ремонт в подъездах

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске прокуратура выявила многочисленные нарушения в деятельности управляющей компании ООО «УК Заполярная Цитадель». Организация плохо следила за содержанием подъездов дома № 19 в переулке Охотничьем.

- В Первомайский районный суд направлено исковое заявление, чтобы обязать «УК Заполярная Цитадель» выполнить работы по ремонту помещений общего пользования многоквартирного дома, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.

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