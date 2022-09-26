Чибис: "От всех северян приношу соболезнования близким пострадавших и погибших из-за бесчеловечного нападения на ижевскую школу"

На данный момент известно о 13 погибших во время стрельбы в школе Ижевска. Фото: КП-Ижевск

Утром 26 сентября в школу № 88 Ижевска пришел вооруженный мужчина, который открыл стрельбу. На данный момент известно о 13 погибших, в их числе есть дети.

- От всех северян приношу соболезнования близким пострадавших и погибших из-за бесчеловечного нападения на ижевскую школу. Нет слов, - написал в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Соболезнование выразила детский омбудсмен Заполярья Алевтина Андреева:

- Сегодня чудовищная трагедия унесла человеческие жизни. Ужасное преступление, в реальность которого не хочется верить. Я потрясена до глубины души бесчеловечностью и жестокостью поступка. Выражаю искренние соболезнования семьям пострадавших и погибших в результате стрельбы в школе № 88 Ижевска. Север скорбит вместе с вами.

Личность стрелявшего уже установлена - это 34-летний местный житель, который учился в этой школе. Сейчас врачи спасают детей и сотрудников школы, получивших ранения.

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