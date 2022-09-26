Губернатор Мурманской области рассказал, как проходит частичная мобилизация в Мурманской области

В первую очередь мобилизуют северян, которые отслужили не более пяти лет назад и имеют боевой опыт. Фото: Алексей ФОКИН

21 сентября в России началась частичная мобилизация. Всего планируют призвать 300 тысяч человек, в Мурманской области - тысячу мужчин. На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис рассказал, как проходит частичная мобилизация в регионе.

- Понятно, что на местах в военкоматах не без проблемы. Все стараемся оперативно решать, минздрав помогает с медкомиссиями. Слава богу, ошибки не носят массовый характер, но каждая единичная проблема важна. В режиме "24 на 7" отрабатываем все вопросы, наша задача - избежать ошибочной мобилизации. Напоминаю, что в первую очередь призываются молодые люди, отслужившие не более пяти лет назад и имеющие навыки боевой службы. Это не значит, что исключительно они, но именно на них должны обратить внимание на местах, - уточнил Андрей Чибис.

Напомним: первые мобилизованные северяне 26 сентября уезжают в Санкт-Петербург на подготовку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru