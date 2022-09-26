Первая группа мобилизованных жителей Мурманской области 26 сентября отправится на подготовку в Санкт-Петербург

Сначала мобилизованные северяне отправятся на подготовку в Санкт-Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области продолжается частичная мобилизация, объявленная президентом Владимиром Путиным. Всего в Заполярье призовут тысячу человек.

- Первая группа мобилизованных северян сегодня [26 сентября] отправится в Санкт-Петербург для прохождения подготовки, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: ранее в правительстве региона сообщили, куда будут отправлены мобилизованные северяне.

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