Первая группа мобилизованных жителей Мурманской области 26 сентября отправится на подготовку в Санкт-Петербург

Сначала мобилизованные северяне отправятся на подготовку в Санкт-Петербург.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Мурманской области продолжается частичная мобилизация, объявленная президентом Владимиром Путиным. Всего в Заполярье призовут тысячу человек.
- Первая группа мобилизованных северян сегодня [26 сентября] отправится в Санкт-Петербург для прохождения подготовки, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Напомним: ранее в правительстве региона сообщили, куда будут отправлены мобилизованные северяне.
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