В районе Пермусозера пропали на лодке отец и сын

Для проведения поисково-спасательных работ выдвинулись сотрудники аварийно-спасательного отряда. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В Мурманской области ищут двух рыбаков. Отец и сын отправились на рыбалку в районе Пермусозера и перестали выходить на связь.

- Родственники мужчин, прибыв на место стоянки, обнаружили палатку и личные вещи. Сами рыбаки и лодка отсутствовали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

Для проведения поисково-спасательных работ выдвинулись сотрудники аварийно-спасательного отряда - 3 человека личного состава, 2 единицы техники.

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