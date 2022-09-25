В районе Пермусозера пропали на лодке отец и сын

Для проведения поисково-спасательных работ выдвинулись сотрудники аварийно-спасательного отряда. Фото: vk.com/mchs_murmansk
В Мурманской области ищут двух рыбаков. Отец и сын отправились на рыбалку в районе Пермусозера и перестали выходить на связь.
- Родственники мужчин, прибыв на место стоянки, обнаружили палатку и личные вещи. Сами рыбаки и лодка отсутствовали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.
Для проведения поисково-спасательных работ выдвинулись сотрудники аварийно-спасательного отряда - 3 человека личного состава, 2 единицы техники.
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