На праздновании 95-летия Кольского района выступит Алексей Гоман

Хедлайнером праздника в Коле станет Алексей Гоман. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2022 году самому большому району Мурманской области - Кольскому - исполняется 95 лет. В честь этого в Коле на Поморской набережной пройдет народное гулянье «Праздник на Поморской». Начало состоится в 16.00 24 сентября.

- В программе праздника мультикультурный фестиваль «Кольские легенды», «Арт-базар», интерактивные площадки и творческие мастерские, мастер-класс от преподавателя студии этнических барабанов Drum-tam-tam, пешеходная экскурсия «Живая история», фуд-зона, - сообщили организаторы.

В 17.00 начнется концерт, которые откроют местные коллективы, а на 19.00 намечено выступление Алексея Гомана и дуэта Galibri & Mavik.

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