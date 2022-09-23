В Мурманске 56-летний таксист попал в больницу после конфликта с пассажиром

Безработного 20-летнего мурманчанина, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске доставили в больницу 56-летнего мужчину, который работает в такси. Медики квалифицировали травмы пострадавшего как тяжкий вред здоровью.

Как выяснили полицейские, во время поездки между таксистом и его пассажиром возник межличностный конфликт. Водитель остановил автомобиль, и мужчины вышли на улицу, продолжая ссору.

- Злоумышленник в порыве гнева ударил таксиста кулаком по голове. От неожиданного удара северянин упал на асфальт, ударившись об него головой, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Безработного 20-летнего мурманчанина, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ, ему грозит до трех лет лишения свободы. С жителя Заполярья взята подписка о невыезде.

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