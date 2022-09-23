Администрацию Мурманска и УДХ обязали оборудовать площадки для складирования снега

Исполнение судебного решения находится на контроле природоохранной прокуратуры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Природоохранная прокуратура Мурманской области подала иск в суд на УДХ и администрацию Мурманска, обязав их оборудовать площадки для складирования снега.

В феврале было выявлено, что такие площадки, расположенные в районе бывшего карьера Желтая гора и в районе улицы Домостроительной, не оборудованы в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и СанПин.

- Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме: УДХ должно не позднее 1 ноября обеспечить площадки для размещения снежных масс твердым водонепроницаемым покрытием, обваловкой сплошным земляным валом по периметру. На администрацию города возложена обязанность финансово обеспечить проводимые работы, - сообщает прокуратура Мурманской области.

После этого в мэрии подали апелляцию на судебное решение, однако Мурманский областной суд не нашел оснований для ее удовлетворения.

Исполнение судебного решения находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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