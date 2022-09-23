В Мурманской области наступила астрономическая осень

Астрономическая осень в Мурманской области наступила только сейчас.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
После аномально жаркого лета в Мурманской области наступила холодная и дождливая осень. Однако астрономическая осень вступила в свои права только 23 сентября.
- 23 сентября в 4.03 дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересекло небесный экватор и перешло из Северного небесного полушария в Южное. Этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия, - рассказали в Московском планетарии.
Напомним: в Мурманской области уже выпал первый снег.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru