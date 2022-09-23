В Мурманской области наступила астрономическая осень

Астрономическая осень в Мурманской области наступила только сейчас. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

После аномально жаркого лета в Мурманской области наступила холодная и дождливая осень. Однако астрономическая осень вступила в свои права только 23 сентября.

- 23 сентября в 4.03 дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересекло небесный экватор и перешло из Северного небесного полушария в Южное. Этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия, - рассказали в Московском планетарии.

Напомним: в Мурманской области уже выпал первый снег.

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