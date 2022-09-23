Уникальная платформа «Северный полюс» попала в первый шторм во время научной экспедиции

К Северному полюсу платформа вышла из Мурманска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В сентябре из Мурманска в свою первую экспедицию к Северному полюсу вышла ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс». Ее задача – возродить исследования Арктики, которые на 10 лет были прекращены из-за глобального потепления.

Во время перехода судно столкнулось со штормом в Баренцевом море.

- Это было первое серьезное испытание, к которому мы оказались полностью готовы. Семь баллов - это достаточно серьезный шторм, поэтому капитан, выбрав соответствующий курс, установил безопасную скорость, чтобы судно не заливало, чтобы оно не ныряло в волну, - цитирует ТАСС старшего помощника капитана Виталия Набока.

Это первый шторм для «Северного полюса» в экспедиции, но не первый за недолгую «карьеру». С волнением морей платформа столкнулась во время перехода из Санкт-Петербурга в Мурманск.

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