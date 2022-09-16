Мишустин: Платформа "Северный полюс" позволит России укрепить статус главной мировой арктической державы

Около 30 ученых будут участвовать в экспедиции "Северный полюс-41". Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманск прибыла уникальная ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) «Северный полюс», которая в ближайшие дни отправится в экспедицию «Северный полюс-41», чтобы ученые могли провести исследования, важные, в том числе, для освоения Севморпути.

Полярников перед долгой работой в высоких широтах напутствовал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

- Без преувеличения это знаковое событие для нашей страны, оно позволит России укрепить свой статус главной мировой арктической державы. Спустя много лет мы снова возвращаемся к использованию круглогодичных станций на дрейфующих льдах. Это беспрецедентный комплексный эксперимент. Практические результаты будущих исследований крайне важны для успешной реализации стратегии развития Арктической зоны и основ государственной политики в Арктике, которые утверждены президентом. Несмотря на внешние ограничения, разработчики и создатели судна смогли выполнить сложнейший инженерный проект, опираясь на внутренние ресурсы. Символично, что мы даем старт новым масштабным исследованиям в год, когда президент объявил десятилетие науки и технологий, - отметил в видеообращении Михаил Мишустин.

Уникальность ЛСП в том, что она очень маневренная, может два года находиться в автономном плавании, а также позволяет проводить иссследования, которые нельзя было бы выполнить в ледовом лагере.

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