Синоптики обещают в Мурманской области туман и до +12

23 сентября в Мурманской области ожидается туман. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сильные дожди отступили от Мурманской области. Пока погода будет достаточно сухая и не самая холодная.

По данным областного гидрометцентра, днем 23 сентября воздух в Заполярье прогреется до +12, утром и ночью может быть туман, а иногда местами пройдет небольшой дождь.

Ночные заморозки пока не ожидаются.

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