"Жена смогла вырулить на пустой тротуар". В Мурманске погиб водитель Mazda

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murmanskgroup

22 сентября в Мурманске погиб за рулем водитель Mazda. Мужчине резко стало плохо.

- По предварительной информации, около 12 часов дня в районе дома №9 на улице Зои Космодемьянской, водитель автомобиля потерял сознание за рулем, при этом машина сместилась с дороги вправо. По приезду скорой помощи врачи диагностировали смерть водителя. Никто из пассажиров не пострадал, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Как отметили в соцсетях, жена мужчины, которая была на пассажирском сидении, смогла вырулить на пустой тротуар.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru