Северный флот провел учения в самой северной материковой части Евразии

После подготовки мишенного поля, военнослужащие выполнили боевые стрельбы. Фото: Северный флот

Северный флот провел учения на мысе Челюскин – самой северной материковой части Евразии. Здесь на необорудованное побережье высадился десант и техника с большого десантного корабля «Александр Отраковский».

- Поддержку высадки обеспечивали с воздуха корабельные вертолёты Ка-27, а с моря - штурмовые группы морской пехоты на быстроходных лодках с БПК «Адмирал Левченко», который также отработал артиллерийскую подготовку и подавление огневых точек условного противника на побережье. В учении были задействованы подразделения береговых войск на двухзвенных вездеходах «Витязь» и бронетранспортерах БТР-82А, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Проведение всех эпизодов учения заняло около 7 часов. Фото: Северный флот

Участники учений отработали тактические действия по захвату берегового плацдарма и совершили пятикилометровый марш вглубь полуострова.

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