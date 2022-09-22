В УГИБДД прокомментировали аварию с двумя мотоциклистами у Абрам-Мыса

В ГИБДД информация о ДТП с мотоциклистами не поступала.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Вечером 21 сентября в соцсетях сообщили о серьезной аварии в районе Абрам-Мыса.
- Лежат два мотоциклиста, судя по всему - разбились, два пакета рядом, - сообщил Telegram-канал "Мурманск" (18).
Однако в УГИБДД по Мурманской области сообщили, что информация об аварии к ним не поступала.
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