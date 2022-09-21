Мурманский областной театр кукол получил награду международного фестиваля "Балтийский кукловорот"

Зрители высоко оценили работу мурманских кукольников. Фото: vk.com/murmanpuppet/Юрий Шпаков

Мурманский областной театр кукол стал лауреатом международного фестиваля театров кукол "Балтийский кукловорот". Спектакль "Саквояж доктора Чехова" получил диплом за лучшую режиссерскую концепцию спектакля.

Фестиваль проходил в Выборге с 11 по 17 сентября при поддержке министерства культуры РФ, объединив лучшие театральные коллективы разных стран.

- Зрители высоко оценили работу мурманских кукольников, встретив спектакль полным аншлагом! - отметили в мурманском театре кукол.

"Саквояж доктора Чехова" - спектакль режиссера Петра Васильева. Премьера постановки состоялась 14 мая 2021 года.

Напомним: снятый в Мурманской области фильм получил приз российского кинофестиваля.

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