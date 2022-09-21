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Звезды21 сентября 2022 12:34

Мурманский областной театр кукол получил награду международного фестиваля "Балтийский кукловорот"

Спектакль "Саквояж доктора Чехова" отметили дипломом за лучшую режиссерскую концепцию
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Зрители высоко оценили работу мурманских кукольников. Фото: vk.com/murmanpuppet/Юрий Шпаков

Зрители высоко оценили работу мурманских кукольников. Фото: vk.com/murmanpuppet/Юрий Шпаков

Мурманский областной театр кукол стал лауреатом международного фестиваля театров кукол "Балтийский кукловорот". Спектакль "Саквояж доктора Чехова" получил диплом за лучшую режиссерскую концепцию спектакля.

Фестиваль проходил в Выборге с 11 по 17 сентября при поддержке министерства культуры РФ, объединив лучшие театральные коллективы разных стран.

- Зрители высоко оценили работу мурманских кукольников, встретив спектакль полным аншлагом! - отметили в мурманском театре кукол.

"Саквояж доктора Чехова" - спектакль режиссера Петра Васильева. Премьера постановки состоялась 14 мая 2021 года.

Напомним: снятый в Мурманской области фильм получил приз российского кинофестиваля.

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