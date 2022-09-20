В Апатитах на пешеходном переходе водитель "ВАЗа" сбил мать и дочь

Все обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Апатитах возле городской поликлиники произошло ДТП с участием двух пешеходов. Под колеса авто попали 57-летняя северянка и ее 21-летняя дочь.

- 20 сентября в 9.32 в районе дома № 18 на улице Бредова 61-летний водитель "ВАЗа" совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Пострадавших увезли в медучреждение. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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