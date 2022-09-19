По нацпроекту учреждения культуры в Мурманской области получили миллиард рублей

В 2021 году в Мурманской области нацпроект "Культура" освоили на 100%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Учреждения культуры Мурманской области в рамках нацпроекта "Культуры" получили в 2022 году почти миллиард рублей, что на 70% больше, чем годом ранее. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Мы открыли девять виртуальных залов, 16 модельных библиотек, завершается капремонт детской школы искусств в Ковдоре и культурно-досугового центра в Зареченске, - отметил Андрей Чибис.

По итогам 2021 года нацпроект "Культура" был выполнен в Мурманской области на 100%.

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