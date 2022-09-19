В аэропорту "Мурманск" протекла крыша

В воздушной гавани Заполярья прокомментировали ситуацию.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В прошедшую пятницу, 16 сентября, в аэропорту "Мурманск" случился небольшой потоп - протекла крыша в районе киоска с сувенирами. Случившееся очевидцы сняли на видео.
В воздушной гавани Заполярья прокомментировали ситуацию.
- При проведении профилактических работ по проверке и прочистке водосточных сливов было обнаружено скопление воды. При попытке его устранения решетка ливнестока не выдержала и дала течь на второй этаж в здании аэровокзала, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе аэропорта.
Течь устранили в тот же день, засоры прочистили.
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