В аэропорту "Мурманск" протекла крыша

В воздушной гавани Заполярья прокомментировали ситуацию. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В прошедшую пятницу, 16 сентября, в аэропорту "Мурманск" случился небольшой потоп - протекла крыша в районе киоска с сувенирами. Случившееся очевидцы сняли на видео.

В воздушной гавани Заполярья прокомментировали ситуацию.

- При проведении профилактических работ по проверке и прочистке водосточных сливов было обнаружено скопление воды. При попытке его устранения решетка ливнестока не выдержала и дала течь на второй этаж в здании аэровокзала, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе аэропорта.

Течь устранили в тот же день, засоры прочистили.

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