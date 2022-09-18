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Общество18 сентября 2022 13:13

Жителей Мурманской области предупреждают о сильном дожде

Сотрудники МЧС просят воздержаться от поездок на личном авто
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Ночью 19 сентября на востоке региона ожидается сильный дождь.

Ночью 19 сентября на востоке региона ожидается сильный дождь.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники ГУ МЧС по Мурманской области предупреждают северян об ухудшении погоды. По данным мурманского гидрометцентра, ночью 19 сентября на востоке региона ожидается сильный дождь.

При обильных осадках водителей просят воздержаться от поездок на личном авто, оставаться в квартире или на работе. Пешеходам также следует проявлять особую осторожность, так как людей очень плохо видно во время дождя.

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