В Мурманске выступят группы "Город 312", "Фабрика", "Корни" и певица Виктория Дайнеко

Концерт начнется в 18.00 на площади Пяти углов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске приедут известные музыканты. Так, 1 октября выступят группы "Город 312", "Фабрика" и "Корни", а также певица Виктория Дайнеко. Концерт начнется в 18.00 на площади Пяти углов .

- 100% живой звук! Вход свободный! - сообщают организаторы.

Концерт пройдет в рамках Всероссийского тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная». Музыканты поднимут настроение местным жителям и привлекут дополнительное внимание к туристическим объектам региона.

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