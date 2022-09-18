В Мурманске сгорел дотла автомобиль BMW

В результате происшествия автомобиль сгорел полностью. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Вечером 17 сентября в Мурманске вспыхнул автомобиль BMW. Пожар случился на улице Шевченко, 38.

- В результате происшествия автомобиль сгорел полностью. Пожар ликвидирован в 22.21.На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 7 человек личного состава, 2 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

Причина случившегося устанавливается.

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