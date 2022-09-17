За неделю коронавирусом в Мурманской области заболели 1 367 человек

В Мурманской области растет число заболевших коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области продолжает расти число заболевших коронавирусом.

- С 11 по 17 сентября 2022 года в Мурманской области зарегистрировано 1 367 случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 139 810, - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Неделю назад число заболевших за неделю составляло 963. Больше всего зараженных, по традиции приходится на Мурманск (+797), затем идут Мончегорск (+165) и Кольский район (+112).

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