В Апатитах в тестовом режиме ввели двухстороннее движение на улице Зиновьева

На улице Зиновьева в Апатитах до 1 февраля вводят двустороннее движение.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жителей и гостей Апатитов предупреждают об изменении правил движения по улице Зиновьева. Здесь на участке от улицы Ферсмана до улицы Козлова в тестовом режиме вводится двухстороннее движение. Действовать оно будет с 1 октября по 1 февраля.
- Здесь установят соответствующие дорожные знаки. По истечении указанного периода, учитывая результаты проведенного мониторинга дорожной обстановки, на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения будет рассмотрен вопрос о целесообразности двухстороннего движения на постоянной основе, - предупредили в администрации Апатитов.
Напомним: въезд в город со стороны аэропорта "Хибины" сделали безопаснее для водителей.
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