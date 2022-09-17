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Общество17 сентября 2022 5:27

В Апатитах в тестовом режиме ввели двухстороннее движение на улице Зиновьева

Эксперимент проводится до 1 февраля
Ника СВЕТЛОВА
На улице Зиновьева в Апатитах до 1 февраля вводят двустороннее движение.

На улице Зиновьева в Апатитах до 1 февраля вводят двустороннее движение.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей и гостей Апатитов предупреждают об изменении правил движения по улице Зиновьева. Здесь на участке от улицы Ферсмана до улицы Козлова в тестовом режиме вводится двухстороннее движение. Действовать оно будет с 1 октября по 1 февраля.

- Здесь установят соответствующие дорожные знаки. По истечении указанного периода, учитывая результаты проведенного мониторинга дорожной обстановки, на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения будет рассмотрен вопрос о целесообразности двухстороннего движения на постоянной основе, - предупредили в администрации Апатитов.

Напомним: въезд в город со стороны аэропорта "Хибины" сделали безопаснее для водителей.

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