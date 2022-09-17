В Мурманске сгорел Daewoo Matiz

Машину основательно повредил огонь. Фото: vk.com/murman01

Вечером 16 сентября у дома № 19 на улице Огни Мурманска в Мурманске произошел пожар. В 20.36 поступило сообщение о горящем Daewoo Matiz.

- Уже через 13 минут, в 20.49, дежурный караул 12 пожарной части Мурманского филиала возгорание ликвидировал полностью. У Daewoo Matiz сгорел моторный отсек, обгорела приборная панель, закопчен салон по всей площади, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте работали 7 человек.

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