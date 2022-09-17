В Мурманске трактор протаранил припаркованные машины после наезда на бордюр

Пострадали минимум три машины. Фото: vk.com/pvm51

Днем 16 сентября в Мурманске у дома № 25 на улице Ивана Халатина случилось необычное ДТП.

Здесь, рядом с остановкой общественного транспорта, водитель трактора наехал на бордюр, после чего спецмашину занесло, она выехала на газон и врезалась в припаркованные машины.

К счастью, люди не пострадали, только авто получили повреждения. По предварительным данным, участниками происшествия стали минимум три припаркованные машины.

Напомним: на проспекте Кольском в Мурманске сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

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