В Мурманске мужчина из Кыргызстана ездил с фальшивыми водительскими правами

Иностранец обратился к незнакомому мужчине, отдал ему деньги, а тот вручил ему водительское удостоверение.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Мурманске осудили 25-летнего мужчину из Республики Кыргызстан, который ездил на автомобиле по поддельным правам.
18 сентября прошлого года инспектор ДПС обратил внимание на автомобиль Daewoo Matiz, который двигался неуверенно.
- Автомобиль остановили, при предъявлении водительских прав выяснилось, что есть признаки подделки. Мужчина пояснил, что в 2018 году в Кыргызстане он учился в автошколе, однако обучение не закончил, так как ушел в армию. В 2019 году он решил не продолжать обучение в автошколе, а купить водительские права, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.
Иностранец обратился к незнакомому мужчине, отдал ему деньги, а тот вручил ему водительское удостоверение. Киргиз заявил полицейским, что не знал о том, что водительское удостоверение является поддельным.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 3 статьи 327 УК РФ и назначил ему наказание в виде обязательных работ на 220 часов. Приговор вступил в законную силу.
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