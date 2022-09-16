Синоптики рассказали о погоде на выходных в Мурманской области

На выходных в Мурманской области будет дождливо. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

С середины этой недели в Мурманской области ухудшилась погода. Увы, на выходных она не изменится.

- 17 - 19 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности над Европейской частью России. По Мурманской области в этот период сохранится северо-восточный ветер, преимущественно облачная с дождями погода, преобладающая температура воздуха +7+12 градусов, - обещает гидрометцентр Мурманской области.

В воскресенье ожидается особенно ощутимое похолодание.

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