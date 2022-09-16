В Мончегорск на День города приедет группа "Любэ"

Для жителей и гостей города подготовлена масштабная программа праздничных мероприятий. Фото: Иван Макеев

В Мончегорске на 85-летии города будет выступать группа "Любэ". Концерт состоится 17 сентября в 20.00 на площади Революции. Часом ранее выступит музыкальный проект «Filatov & Karas».

- Для жителей и гостей города подготовлена масштабная программа праздничных мероприятий – выступления звездных гостей, 3D mapping шоу, игры, а также спортивные мероприятия, - сообщается на официальном турпортале Мурманской области.

Развлечения ждут северян в Городском парке имени С. Бровцева, около памятника «Покорителям Монче-тундры» и на Ленинградской набережной.

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