Стену у нового детсада в Мурманске украсил яркий мурал

Над изображением месяц трудился творческий коллектив волонтеров под руководством художницы Надежды Телюк. Фото: vk.com/sysoev.murmansk

Подпорная стена у нового детского сада на улице Достоевского в Мурманске обзавелась ярким муралом - сооружение украсил рисунок «Зимняя сказка» по мотивам произведения финского писателя Сакариаса Топелиуса.

Над изображением в течение месяца трудился творческий коллектив волонтеров под руководством художницы Надежды Телюк.

- Автор эскиза – победитель фестиваля современного изобразительного искусства «Городские истории» Екатерина Ишбульдина. Еще одну ее работу по мотивам стихотворений мурманчанки Ирины Ядринцевой можно увидеть на подпорной стене возле детсада на улице Капитана Орликовой, - отметил зампредседателя Совета депутатов Мурманска Андрей Сысоев.

Напомним: в Мончегорске художник сделал из электрощитов арт-объекты.

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