Стало известно, как будет работать Кольская ГМК после серьезного пожара в своем цеху

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Фото: Александр Мумлев

В 9.04 утра 14 сентября в кобальтовом отделении ЦЭН-2 Кольской ГМК в Мончегорске произошел пожар. По предварительной информации, воспламенились реагенты. Ликвидация пожара, площадь которого составила почти 600 квадратных метров, состоялась спустя почти 12 часов.

- Основная часть здания ЦЭН-2, включая отделения готовой продукции и электроэкстракции никеля, по предварительной оценке, не пострадали. Компания провела пробный запуск технологического процесса производства никеля в ЦЭН-2. Проводится дополнительная экспертиза состояния здания и оборудования. Участки, затронутые пожаром, выведены из эксплуатации, проводятся обследования конструкций и оборудования с соблюдением дополнительных мер безопасности, - сообщили в пресс-службе "Норникеля".

Работники пострадавшей части цеха временно переведены на другие места. Выводы по ЧП сделает специальная комиссия под руководством Северо-Западного управления Ростехнадзора.

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