Стоматологическую клинику в Мурманске оштрафовали за звонок без согласия клиента

УФАС привлекло виновника к ответственности в виде административного штрафа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманске стоматология получила штраф за звонок с рекламой без согласия абонента.

Так, мурманчанину предлагали посетить стоматологическую клинику «Кристал Клиник» и получить новогодний подарок – 5 тысяч бонусных рублей, которые можно потратить на лечение зубов.

Рекламораспространителем стоматологической клиники являлась индивидуальный предприниматель.

- Мужчина сообщил в антимонопольную службу, что не давал предварительного согласия на направление ему рекламы на мобильный телефон. Поэтому такая реклама противоречит требованиям Закона о рекламе, - рассказали в Мурманском УФАС России. - Рекламораспространитель не смог подтвердить наличие такого согласия абонента.

УФАС привлекло виновника к ответственности в виде административного штрафа. Ранее предприниматель уже привлекалась к административной ответственности в виде предупреждения.

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