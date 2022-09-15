В Мончегорске не зафиксировали превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе

14 сентября замеры воздуха делали каждые полчаса, так как дым от возгорания пошел в сторону города. Фото: Илья Спиридонов
Территориальный отдел Роспотребнадзора вновь произвел замеры воздуха по всему Мончегорску.
Напомним: в цеху Кольской ГМК днем ранее случился серьезный пожар, площадь которого составила 600 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших. 14 сентября замеры воздуха делали каждые полчаса, так как дым от возгорания пошел в сторону города.
- Превышение допустимой концентрации вредных веществ на 15 сентября не зафиксировано, - сообщили в администрации Мончегорска.
Напомним: открытое горение в цеху Кольской ГМК ликвидировали. Здание основательно уничтожено огнем.
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