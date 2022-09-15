В Мурманске около 500 домов останутся без отопления и горячей воды 18 сентября

Отопление и горячая вода будут отсутствовать с 23.00 17 сентября до 08.00 18 сентября. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители около 500 домов Мурманска останутся на ночь без отопления и горячей воды. Как сообщает ЕДДС города, отключения связаны с работами в котлотурбинном цехе Восточной котельной АО «Мурманская ТЭЦ».

Отопление и горячая вода будут отсутствовать с 23.00 17 сентября до 08.00 18 сентября.

Отключение коснется домов на таких улицах, как: Папанина, Старостина, Мира, Связи, Маклакова, К. Маркса, Планерная, Книповича, пр-д Северный, С. Перовской, Буркова, Полярные Зори, Сполохи, Тарана, Трудовые резервы, Радищева, Гвардейская, Кильдинская, Седова, Верхне-Ростинское шоссе, Скальная, Н. Плато, Домостроительная, Рогозерская.

Полный список адресов можно посмотреть в группе ЕДДС Мурманска.

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