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Происшествия15 сентября 2022 9:44

Жительница Мурманска перевела телефонным мошенникам 3,5 миллиона рублей

Северянке сообщили, что на ее имя пытаются оформить кредит
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

60-летняя жительница Мурманска обратилась в полицию, рассказав, что стала жертвой мошенников. Северянка перевела им все свои сбережения.

Накануне женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил мурманчанке, что якобы на ее имя кто-то пытается оформить кредит, и чтобы предотвратить это, нужно перевести деньги на более «безопасные» счета.

- Введенная в заблуждение пенсионерка последовала указаниям лжесотрудника и через банкомат перевела свыше 3,5 миллиона рублей своих сбережений и взятых в кредит на счета, продиктованные злоумышленником, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

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