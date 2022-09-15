Жительница Мурманска перевела телефонным мошенникам 3,5 миллиона рублей

Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

60-летняя жительница Мурманска обратилась в полицию, рассказав, что стала жертвой мошенников. Северянка перевела им все свои сбережения.

Накануне женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил мурманчанке, что якобы на ее имя кто-то пытается оформить кредит, и чтобы предотвратить это, нужно перевести деньги на более «безопасные» счета.

- Введенная в заблуждение пенсионерка последовала указаниям лжесотрудника и через банкомат перевела свыше 3,5 миллиона рублей своих сбережений и взятых в кредит на счета, продиктованные злоумышленником, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

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