В Печенге установили 12-метровые качели

Аналогов такой качели нет в Мурманской области. Фото: vk.com/andrey.kuznetsov51

В Печенге появились огромные качели. Такой подарок местные власти решили сделать юным северянам к Дню поселка.

- Радость в глазах детей - лучшая награда! 12-метровые качели установлены на стадионе поселка, - отметил на своей странице в соцсетях глава Печенгского муниципального округа Андрей Кузнецов. Аналогов им нет в Мурманской области.

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