Открытое горение в цеху Кольской ГМК ликвидировали

Площадь возгорания составила 600 кв.м. Фото: Александр Мумлев

В 9.04 14 сентября произошло возгорание в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля-2 Кольской ГМК в Мончегорске. По предварительной информации, воспламенились реагенты, площадь распространения огня составила 600 квадратных метров.

К 15.00 пожар локализовали, к 19.18 ликвидировали открытое горение.

Напомним: из-за случившегося в Мончегорске каждые полчаса делают замеры воздуха, вредных выбросов в атмосферу пока не обнаружили.

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