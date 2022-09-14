Новая ледостойкая платформа «Северный полюс» прибыла в Мурманск

Уникальное научно-исследовательское судно зашло в порт Мурманск. Фото: Росгидромет

В Мурманск прибыло уникальное научно-исследовательское судно – новая ледостойкая платформа «Северный полюс». Оно будет участвовать в первой экспедиции «Северный полюс-41», старт которой состоится в ближайшее время. Она станет продолжением легендарной отечественной программы дрейфующих полярных станций, заложенной в 1937 году четверкой полярников под руководством Ивана Папанина.

- Впервые российские ученые смогут использовать судно в высоких широтах Северного Ледовитого океана и при этом в комфортных и безопасных условиях проводить долгосрочные исследования. Уже в ближайшее время мы будем иметь достоверную и полную информацию с Северного полюса нашей планеты, что очень важно для изучения климата, льдов, прокладки маршрутов по Северному морскому пути, для обеспечения гидрометеобезопасности Российской Федерации. Оборудование и техника, которые ученые смогут теперь взять в экспедицию, позволят выполнить все стоящие перед ними задачи, - сообщил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

15 сентября платформу посетит руководство Мурманской области.

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