Госдолг Мурманской области на 1 сентября составил 14 миллиардов рублей

По сравнению с прошлым годом долг увеличился на 0,9 миллиарда рублей.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
По состоянию на 1 сентября этого года, государственный долг Мурманской области составляет 14,1 миллиарда рублей.
- В структуре долга задолженность по бюджетным кредитам – 12,5 миллиарда рублей (по ставке 0,1%), государственные гарантии Мурманской области – 1,6 миллиарда рублей, - сообщает министерство финансов региона.
По сравнению с прошлым годом долг увеличился на 0,9 миллиарда рублей из-за предоставления госгарантий Мурманской области АО «Альфа-банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Мурманэнергосбыт».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru