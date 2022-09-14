Госдолг Мурманской области на 1 сентября составил 14 миллиардов рублей

По сравнению с прошлым годом долг увеличился на 0,9 миллиарда рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

По состоянию на 1 сентября этого года, государственный долг Мурманской области составляет 14,1 миллиарда рублей.

- В структуре долга задолженность по бюджетным кредитам – 12,5 миллиарда рублей (по ставке 0,1%), государственные гарантии Мурманской области – 1,6 миллиарда рублей, - сообщает министерство финансов региона.

По сравнению с прошлым годом долг увеличился на 0,9 миллиарда рублей из-за предоставления госгарантий Мурманской области АО «Альфа-банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Мурманэнергосбыт».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru