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Общество14 сентября 2022 12:49

Прокуратура проводит проверку после инцидента с перцовым баллончиком на детской площадке в Апатитах

Подростки распылили газ в сторону женщины с пятилетним ребенком
Ника СВЕТЛОВА
Прокуратура проверит содержание площадки.

Прокуратура проверит содержание площадки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях на детской площадке, расположенной у дома № 1 на улице Победы в Апатитах, произошел конфликт. Подростки обиделись на замечание женщины, которая гуляла с пятилетним ребенком, и распылили в их сторону перцовый баллончик.

Происшествием заинтересовалась прокуратура.

- При наличии оснований будет решен вопрос о принятии исчерпывающего комплекса мер прокурорского реагирования, в том числе в части надлежащего содержания детской площадки, - уточнили в надзорном ведомстве.

Заявления в полицию подали обе стороны конфликта.

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