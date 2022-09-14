Прокуратура проводит проверку после инцидента с перцовым баллончиком на детской площадке в Апатитах

Прокуратура проверит содержание площадки. Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях на детской площадке, расположенной у дома № 1 на улице Победы в Апатитах, произошел конфликт. Подростки обиделись на замечание женщины, которая гуляла с пятилетним ребенком, и распылили в их сторону перцовый баллончик.

Происшествием заинтересовалась прокуратура.

- При наличии оснований будет решен вопрос о принятии исчерпывающего комплекса мер прокурорского реагирования, в том числе в части надлежащего содержания детской площадки, - уточнили в надзорном ведомстве.

Заявления в полицию подали обе стороны конфликта.

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