Прокуратура проводит проверку после инцидента с перцовым баллончиком на детской площадке в Апатитах

Прокуратура проверит содержание площадки.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На днях на детской площадке, расположенной у дома № 1 на улице Победы в Апатитах, произошел конфликт. Подростки обиделись на замечание женщины, которая гуляла с пятилетним ребенком, и распылили в их сторону перцовый баллончик.
Происшествием заинтересовалась прокуратура.
- При наличии оснований будет решен вопрос о принятии исчерпывающего комплекса мер прокурорского реагирования, в том числе в части надлежащего содержания детской площадки, - уточнили в надзорном ведомстве.
Заявления в полицию подали обе стороны конфликта.
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