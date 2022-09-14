В Мурманске мужчина схватил сестру за шею и стал угрожать ей убийством

45-летнего мурманчанина задержали, он в поле зрения полиции до этого не попадал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

49-летняя жительница Мурманска чуть не пострадала от рук брата. Тот стал угрожать ей расправой и душить. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

- Накануне женщина поссорилась с матерью, которая, в свою очередь, пожаловалась на конфликт своему сыну. Родственник, приехав в квартиру, решил вмешаться в их отношения. Мужчина схватил свою сестру за шею и стал угрожать ей убийством. Испугавшись за жизнь и здоровье северянки, очевидцы, находящиеся рядом, вызвали сотрудников полиции, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

45-летнего мурманчанина задержали, он в поле зрения полиции до этого не попадал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы. С жителя Заполярья взята подписка о невыезде.

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