В "Норникеле" прокомментировали пожар в электролизном цеху Кольской ГМК

Борьба с огнем продолжается. Фото: vk.com/i.murmansk

Утром 14 сентября произошел пожар на промплощадке Кольской ГМК. Площадь распространения огня составляет порядка 600 квадратных метров, борьба с ним продолжается.

- В 9.04 в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля-2 Кольской ГМК произошло возгорание. Оперативно был эвакуирован весь персонал, пострадавших нет. Работа ЦЭН-2 остановлена. Для расследования причин произошедшего создана комиссия. Компания проводит оценку последствий случившегося, о ее результатах будет сообщено дополнительно, - сообщили в пресс-службе "Норникеля".

С огнем борется 101 человек. На место прибыли начальник МЧС по Мурманской области Руслан Назаров и вице-губернатор Эрик Хисматуллин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru