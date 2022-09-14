Акция "Зеленый рекорд" пройдет в Мурманске на 12 площадках

Посадить дерево и кустарник 17 сентября сможет каждый. Фото: Антон ЗАБИРОВ

17 сентября в 11 утра в Мурманске пройдет акция "Зеленый рекорд".

- Присоединиться может каждый. Посадить дерево и кустарник по силам даже самым маленьким горожанам. Это простое, но очень полезное дело – настоящий вклад в благоустройство Мурманска. Выбирайте удобную территорию и приходите с хорошим настроением! А саженцами и инвентарем мы обеспечим. И самое интересное - в этом году участников акции ждет приятный сюрприз, - рассказал глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

В этом году озеленение в областном центре пройдет на 12 площадках. Полный список можно посмотреть здесь.

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