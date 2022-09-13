Убийцу из Кандалакши задержали в Карелии

Тело нашли у дома на улице Кировской. Фото: СУ СК РФ по Мурманской области

До 15 лет лишения свободы грозит 43-летнему жителю Кандалакши. Как сообщили в СК по Мурманской области, в отношении северянина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ночь с 8 на 9 сентября мужчина убил своего 33-летнего приятеля. Он бил его кулаками по голове, пока тот не умер. Тело нашли у дома № 25 на улице Кировской.

- После совершения преступления злоумышленник попытался скрыться, покинув территорию Мурманской области, но был задержан в Кеми в Карелии, - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Сейчас мужчина находится под стражей.

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