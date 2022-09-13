В Мурманске неизвестные полностью исцарапали чужую машину

Северяне теперь ищут тех, кто это сделал. Фото: vk.com/murmansk.region

В Мурманске ночью неизвестные испортили чужой автомобиль. Инцидент произошел на улице Софьи Перовской возле дома № 13.

- Исцарапали припаркованную машину. Нет ни одного целого стекла или места на кузове, - пишут в паблике "Регион 51".

Северяне теперь ищут тех, кто это сделал. Очевидцев просят поделиться информацией, фото или видео.

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