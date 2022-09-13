В противотуберкулезном диспансере Мурманска заменят 76 единиц медицинского оборудования

Исковые требования прокурора удовлетворены полностью. Фото: Александр ГЛУЗ

Прокуратура выявила нарушения законодательства, проведя проверку в Мурманском областном противотуберкулезном диспансере.

Так, медучреждение не оснащено двумя единицами медицинского оборудования, также подлежат замене 76 единиц изношенных медицинских изделий, в том числе дорогостоящие.

- В Ленинский районный суд Мурманска направлен иск о возложении на диспансер обязанности привести оснащение медицинской организации в соответствие с требованиями законодательства и укомплектовать медицинскую организацию медицинскими изделиями, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Исковые требования прокурора удовлетворены полностью. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

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