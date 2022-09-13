Андрей Малахов подарил храму в Апатитах созданное на святой горе Афон Евангелие

Евангелие было подарено в день памяти преподобного Александра Свирского и благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского. Фото: vk.com/club128647777

10 сентября в Апатитах прошел праздник по случаю 56-летия города, на него приехал телеведущий Андрей Малахов.

Телеведущий давно известен своими добрыми делами для малой Родины, и в этот свой приезд он сделал подарок храму Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Протоиерею Василию Данильцу Андрей Малахов передал сделанное на святой горе Афон Евангелие.

- Это тонкая ручная работа, серебро с позолотой, настоящее произведение искусства. Его сделали мастера со святой горы Афон. Я там был, познакомился с местными умельцами и попросил создать красивый и великолепный подарок для нашего любимого храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, который в этом году отметит свое пятнадцатилетие. Евангелие я передаю сейчас, в день памяти преподобного Александра Свирского и благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского. Сегодня у моего сына Саши день Ангела. И это двойная радость, - отметил Андрей Малахов.

По большим православным праздникам Евангелие будет располагаться на престоле.

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