В Мурманске на месте бывшего парка аттракционов на улице Буркова поставят горку для тюбинга

Тендер на выполнение работ появился на сайте госзакупок. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманске на улице Буркова, где раньше был парк аттракционов, планируют построить горку для тюбинга. Тендер на выполнение работ появился на сайте госзакупок.

- С целью благоустройства территории на улице Буркова по размещению горки для тюбинга на территории бывшего парка аттракционов необходимо выполнить разборку старого фундамента киоска-кассы по продаже билетов и автодрома, - сообщается в протоколе комиссии по закупкам.

Цена контракта, который заключен с АО "Север", составила 365 тысяч рублей.

Напомним: на площадке бывшего парка аттракционов на улице Буркова собрали около центнера опасного мусора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru