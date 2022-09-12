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Общество12 сентября 2022 7:54

В Мурманске на месте бывшего парка аттракционов на улице Буркова поставят горку для тюбинга

Цена контракта составляет 365 тысяч рублей
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Тендер на выполнение работ появился на сайте госзакупок. Фото: gov-murman.ru/

Тендер на выполнение работ появился на сайте госзакупок. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманске на улице Буркова, где раньше был парк аттракционов, планируют построить горку для тюбинга. Тендер на выполнение работ появился на сайте госзакупок.

- С целью благоустройства территории на улице Буркова по размещению горки для тюбинга на территории бывшего парка аттракционов необходимо выполнить разборку старого фундамента киоска-кассы по продаже билетов и автодрома, - сообщается в протоколе комиссии по закупкам.

Цена контракта, который заключен с АО "Север", составила 365 тысяч рублей.

Напомним: на площадке бывшего парка аттракционов на улице Буркова собрали около центнера опасного мусора.

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