В Мурманске на месте бывшего парка аттракционов на улице Буркова поставят горку для тюбинга

Тендер на выполнение работ появился на сайте госзакупок. Фото: gov-murman.ru/
В Мурманске на улице Буркова, где раньше был парк аттракционов, планируют построить горку для тюбинга. Тендер на выполнение работ появился на сайте госзакупок.
- С целью благоустройства территории на улице Буркова по размещению горки для тюбинга на территории бывшего парка аттракционов необходимо выполнить разборку старого фундамента киоска-кассы по продаже билетов и автодрома, - сообщается в протоколе комиссии по закупкам.
Цена контракта, который заключен с АО "Север", составила 365 тысяч рублей.
Напомним: на площадке бывшего парка аттракционов на улице Буркова собрали около центнера опасного мусора.
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